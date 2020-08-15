Son dakika haberleri! Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasına 2 gözaltı
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Son dakika haberleri! Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasına 2 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Ortaca ilçesinde Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasına 2 gözaltı
15.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:36

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde, müşteriler ve çalışanlar arasında Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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