Son dakika haberleri... Muğla'da askeri bando ve öğretim üyeleri engelliler için çaldı

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şarkı söylesin çocuklar" başlıklı konser düzenlendi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konseri, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, engelliler ve aileleri, öğrenciler, öğretim üyeleri ile çok sayıda kişi izledi.

Askeri bando, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin çaldığı şarkıları Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ile 75. Yıl Fen Lisesi öğrencileri seslendirdi.

Orkestra ve koro konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Vali Tavlı ve Rektör Prof. Dr. Çiçek, konser sonunda askeri bando ve öğretim üyelerine plaket ile çiçek verdi.