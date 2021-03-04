Son dakika haberleri | Muğla'da askeri alanda orman yangını çıktı
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Son dakika haberleri | Muğla'da askeri alanda orman yangını çıktı

04.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:40
Son dakika haberleri | Muğla'da askeri alanda orman yangını çıktı

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına, denizden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sarp alanda etkili olan yangını söndürmek için çaba sarf ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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