Son dakika haberleri! Muğla'da 300 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Muğla'da 300 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Son dakika haberleri: Kovcid-19 salgın kapsamında işletmelerin tekrar normal yeni yaşama geçmesini fırsat bilen zehir tacirleri turistik bölgelerde vatandaşı zehirlemeye hazırlanırken, polis bu şahıslara karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri! Muğla'da 300 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
13.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:01

Kovcid-19 salgın kapsamında işletmelerin tekrar normal yeni yaşama geçmesini fırsat bilen zehir tacirleri turistik bölgelerde vatandaşı zehirlemeye hazırlanırken, polis bu şahıslara karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Menteşe ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Menteşe ve Fethiye ilçelerinde piyasaya sürülmek üzere getirilen yüklü miktarda tütün ve etil alkol ihbarının ardından ilgili savcılıklardan aldığı için kararı sonrası Fethiye ve Menteşe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 760 kilogram tütün, Bin 683 litre etil alkol, 534 adet alkol kiti, Bin 750 adet sigara sarma kağıdı, 23 koli boş makron,5 adet tarihi sikke ve bir tarihi nitelik taşıyan mühür ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında tütün yasasına muhalefet ve tarihi eser kanununa muhalefet suçlarından haklarında işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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