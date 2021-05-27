Son dakika haberleri... Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi kuracak
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Son dakika haberleri... Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi kuracak

Son dakika haberleri... Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi kuracak
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibinin kurulacağı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibinin kurulacağı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde iç kara sularında baraj, göl, gölet, akarsu, inşaat temeli gibi alanlarda oluşabilecek kayıp, kaza ve boğulma ihbarlarında müdahalede bulunmak için su üstü ve su altı arama kurtarma ekibi kuruyor.

İtfaiye ekiplerinin görev ve sorumluluğu kapsamında dalgıç personel yetiştirilmesi için eğitimlere başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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