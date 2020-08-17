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Son dakika haberleri | MUĞLA Bodrum'da dubleks evde kokutan yangın

Son dakika gündem haberine göre Bodrum'da dubleks evde kokutan yangınMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece, dubleks bir evin üst katındaki odada başlayan yangın diğer oda ve kata sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haberleri | MUĞLA Bodrum'da dubleks evde kokutan yangın
17.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:22

Bodrum'da dubleks evde kokutan yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece, dubleks bir evin üst katındaki odada başlayan yangın diğer oda ve kata sıçramadan söndürüldü. Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Caddesi 14. Evler Sitesi'nde bulunan dubleks evde, dün saat 23.30'da yangın çıktı. 6 çocuklu bir ailenin yaşadığı öğrenilen evin üst katında çıkan yangında alevler odayı sararken, camlar patladı.

Sitedeki diğer evlerde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak odadaki yangını diğer oda ve kata sıçramadan söndürdü. Evin bir odasının tamamen zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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