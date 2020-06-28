Son dakika haberleri... MUĞLA Bodrum Belediye Başkanı Aras: Her kesime hitap eden mekanlar var
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Son dakika haberleri... MUĞLA Bodrum Belediye Başkanı Aras: Her kesime hitap eden mekanlar var

Son dakika güncel haberi: Bodrum Belediye Başkanı Aras: Her kesime hitap eden mekanlar varMUĞLA'da bir buçuk porsiyon dönerin 370 lira, bir kuşbaşılı pidenin 185 liraya satılmasıyla gündeme gelen ilçesi Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bir dönere 370 lira verip yemek isteyen varsa gitsin, yesin.

28.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:04

Bodrum Belediye Başkanı Aras: Her kesime hitap eden mekanlar var

MUĞLA'da bir buçuk porsiyon dönerin 370 lira, bir kuşbaşılı pidenin 185 liraya satılmasıyla gündeme gelen ilçesi Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bir dönere 370 lira verip yemek isteyen varsa gitsin, yesin. Bodrum'da her kesime hitap eden mekanlarımız var" dedi.

Her yıl fahiş fiyatlarla gündeme gelen Bodrum'un Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez'de belediye ait toptan gıda satışı yapılan bir mağazanın açılışından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Aras, ilçede 370 liraya döner, 185 liraya pide satıldığı yönünde ulusal ve yerel basında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aras, "Bir dönere 370 lira verip yemek isteyen varsa gitsin, yesin. Bodrum'da her kesime hitap eden mekanlarımız var" dedi.

'20 LİRAYA DA DÖNER VAR, ALTIN TABAKTA DÖNER YEMEK İSTEYEN DE VAR'

Bodrum'da dünyanın ve Türkiye'nin en ünlü ve zengin insanlarının ağırlandığını belirten Başkan Aras sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her işletme, bulunduğu lokasyon, çalıştırdığı personel sayısı, kullandığı ürünlerin kalitesi ve verdiği hizmete göre fiyatlandırma yapıyor. Bodrum'da fahiş fiyattan bahsedilirken buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bodrum'da, bu insanların beklentilerine göre hizmet sunulan yerler de var. Bu tür işletmelere de ihtiyacı var. 'Bodrum'da her şey ucuz olsun' dersen bu insanlar Bodrum'a gelmez, Yunan adalarına, St Tropez'e gider, İbiza'ya gider. Bodrum'un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Bodrum'da 20 liraya da döner var. Altın tabakta döner yemek isteyen de var. Ucuz döner satanın kötü ürün sunduğunu zannetmesin hiç kimse. Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen, hizmet aldığı işletmenin temizliğinden, hijyeninden şüphe eden varsa belediyemize başvurur, biz de gerekli tüm denetimleri yaparız."

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Son dakika haberleri... MUĞLA Bodrum Belediye Başkanı Aras: Her kesime hitap eden mekanlar var

Kaynak: DHA

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