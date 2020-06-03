Son dakika haberleri: MUĞLA Bin TL'lik şezlongun Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler
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Son dakika haberleri: MUĞLA Bin TL'lik şezlongun Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

Son dakika haberine göre Bin TL'lik şezlongun Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdilerTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü'nde bulunan bir otel, müşterilerine gönderdiği davetin elektronik postasında iki şezlong için günlük bin TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirledi.

03.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:06

Bin TL'lik şezlongun Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü'nde bulunan bir otel, müşterilerine gönderdiği davetin elektronik postasında iki şezlong için günlük bin TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirledi. Oda ve yiyecek ücretinin dahil olmadığı fiyatlar, vatandaşlar tarafından tepki çekerken bazıları bu tarz işletmelerin Bodrum'un pahalı olduğuna dair yanlış bir algı oluşturduğunu savundu. Bodrumlu işletmeciler ise, çok daha ucuz fiyatlı tesislerin olduğunu söyleyerek 'Rakamlar vatandaşı ürkütmesin" dedi.

Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerini doldurmaya başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi ise konuklarını ağırlıyor. Oteller, plajlar, kafe ve restoranlar yeni normale uyum sağlayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete geçti. Öte yandan pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet veren bazı işletmeler oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yaptı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'nde bulunan bir otelin bu yılki fiyatları ise şaşırttı. Müşterilerine gönderdiği davetin elektronik postasında iki şezlong için günlük bin TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, iki kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, iki plaj havlusu, iki kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Uçuk fiyatları duyan Bodrumlular ise yükselen rakamlara tepki gösterirken bazıları bu tarz işletmelerin Bodrum'un pahalı olduğuna dair yanlış bir algı oluşturduğunu savundu.

'BODRUM YERİNE GÖRE PAHALIDIR'

Gümbet'te işletmecilik yapan Musa Özkesin,"Bodrum'da her bölgede farklı fiyatlandırma var. Bizim işletmemizde şezlong ücretleri 50 TL ancak vatandaşlar bu bedeli yiyecek içeceklerinde kullanıyor. Şezlong için ekstra ücret almıyoruz. Bodrum yerine göre pahalıdır. Bu da insanların tercihidir. Her işletmenin fiyatı bellidir. Uygun ücretli yerler de Bodrum'da mevcuttur" dedi.

Bodrumlu turizmcilerden Rıza Karakaya, 'Bodrum müşteri yelpazesi çok geniş bir yer. Çok para ödeyecek müşterilerin gittiği yerler var. Türkbükü de onlardan bir tanesi. Bodrum'un en az Türkbükü kadar güzel yerleri de var. Buralarda bu fiyatlar yok, aynı kalitede güzel hizmet veriliyor. Yüzde 1'lik de olsa ülke zenginlerine hitap edecek mekanlar var. Bu fiyatlar vatandaşları ürkütmesin. Çok ucuza da çok güzel tatil yapılabilecek yerler var" diye konuştu.

'ÇOLUĞUM ÇOCUĞUM ORADA DENİZE GİREMEZ'

Bodrumlu vatandaşlardan Yusuf Eski, 'Bodrum'da hayat biraz pahalı. Der geçinenlerin bütçesini aşıyor. Otel fiyatlarını duyunca şaşırdım. Bu fiyatlar aşırı pahalı. Bir vatandaş olarak ben gidip orada denize giremem. Benim çoluğum, çocuğum orada bir şezlonga bin TL verip denize giremez" dedi.

'PAHALI DENMEMELİ'

Tekne turu düzenleyen vatandaşlardan Fatma Donka, 'Türkbükü çok ünlü ve elit insanlara hitap eden bir yer. Bodrum'da her türlü turist var. Zengini de geliyor, orta gelirlisi de geliyor, memuru da geliyor. Herkes cebine göre hareket edebilir. Türkbükü'nde bir su 30 TL. Orayı tercih etmeyebilirsiniz. Şezlongu 20-30 TL'ye de kiralayabilirsiniz. 100 TL'ye tekne turuna katılabilirsiniz. Pahalı denirse yanlış olur. Her şey çok pahalı değil. Bir öğününe 20 TL de harcayabilirsin, bin TL de harcayabilirsin" diye konuştu.

Bodrum'daki fiyatların pahalı olmadığını savunan vatandaşlardan Emir Acar, 'O mekan fiyatları abartmış. Bodrum Gümbet'te 50-60 TL'ye bir kişi gününü plajda geçirebilir hatta yemek de yiyebilir" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: MUĞLA Bin TL'lik şezlongun Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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