Son dakika haberleri! Mudurnu'da örnek taksi seçildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, örnek taksi olarak Uğur Arıkan'ın aracını seçti.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler tarafından ticari taksilerde de denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyen Uğur Arıkan'ın aracı örnek taksi olarak seçildi.

Kendi aracının örnek taksi olarak seçilesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Arıkan, AA muhabirine, aracına gelen müşterilerine araca binmeden önce kolonya ve dezenfektan verdiğini, aracın ön koltuğuna müşteri almadığını, kendisinin ve müşterilerinin maskesini çıkartmadığını, müşteriyi indirdikten sonra acında dezenfeksiyon çalışması yaptığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin