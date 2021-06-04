Son dakika haberleri! Mudanya'da kentsel sit plânları askıya çıktı
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Son dakika haberleri! Mudanya'da kentsel sit plânları askıya çıktı

Son dakika haberleri! Mudanya'da kentsel sit plânları askıya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi ve turistik değerini artırmak için hazırlanan 1/ 1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından askıya çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi ve turistik değerini artırmak için hazırlanan 1/ 1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından askıya çıktı.

Mütareke mahallesinin tamamını, Şükrüçavuş, Halitpaşa, Ömerbey ve Hasanbey mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1/ 1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından bir ay müddetle askıya çıktı. Konut, ticaret, hizmet bölgeleri, kentsel tasarım alanları sınırlarının belirlendiği plan değişikliği itiraz olmaması durumunda yürürlüğe girecek.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, belediyemizin hazırladığı planın, 1/5000'lik ana plana göre ek plan notlarıyla uyumlu hale getirilmesine karar vermiş, ardından da zaman kaybetmeden plan çalışmalarına başlamıştık. Mevcut SİT sınırı, hali hazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da aynı özgünlükte korunmasına yönelik kararlar revize edilerek askıya çıktı. Girit Mahallesi olarak bilinen alanında, turizm açık hava müzesi olması yolunda bir adım daha atıldı. Revize plan değişikliği, Mudanya'mızın dışa açılan yüzü olan bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri! Mudanya'da kentsel sit plânları askıya çıktı
Son dakika haberleri! Mudanya'da kentsel sit plânları askıya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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