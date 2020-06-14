Son dakika haberleri | MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda Kovid-19 tedbirleri alındı
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Son dakika haberleri | MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda Kovid-19 tedbirleri alındı

Son dakika güncel haberi... Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda(2020-MSÜ) ÖSYM tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

14.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:49

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda(2020-MSÜ) ÖSYM tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Sınava girmek için Trakya Üniversitesi'ndeki (TÜ) fakültelere gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrencilerin evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona alındı.

TÜ Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren Umut Berkay Özgür (18), sınava Kovid-19 tedbirleri alınarak girdiklerini belirtti.

Askeri pilot olmayı istediğini anlatan Özgür, "Sınava gelen herkes Kovid-19 tedbirlerine uyuyor. Maskelerimizi takıyoruz, kapıda girişte güzel şekilde dezenfektan kullanıyoruz. Hayallerime kavuşmak istiyorum, çok çalıştım." dedi.

TÜ Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren Murat Ege Birtane (18) de sınava çok iyi hazırlandığını belirterek, "Amacım deniz kuvvetlerine seçilmek inşallah isteğim gerçek olur." dedi.

TÜ Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren Erkan Şahin (18), MSÜ sınavına salgına karşı alınan önlemler sayesinde girdiklerini ifade etti.

Kara kuvvetlerinde görev almak istediğini aktaran Şahin, sınava çok iyi hazırlandığını ve başarmak istediğini kaydetti.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı.

Bu arada, Kırklareli Üniversitesi'nde de salgın tedbirleri alınarak MSÜ sınavı yapıldı.

Son dakika haberleri | MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda Kovid-19 tedbirleri alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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