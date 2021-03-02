Son dakika haberleri... MSKÜ öğretim üyesi Ekrem Ayan, Kazakistan devlet ödülüne layık görüldü

Son dakika haberler... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ekrem Ayan, Türk-Kazak dostluğuna yaptığı katkılarından dolayı Kazakistan Devleti Ödülüne layık görüldü.