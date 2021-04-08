Son dakika haberleri... MSB: "Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor.

Son dakika haberi: MSB: "Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor.

MSB: "Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı