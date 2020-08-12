Son dakika haberleri: MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist gözaltına alındı
Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
12.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:55
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
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Kaynak: DHA