Son dakika haberleri! MSB: "Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist...
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
10.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:09
MSB: "Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA