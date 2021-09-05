Son dakika haberleri! MSB: "(Yunanistan) Yıl başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi ile gayri askeri statüdeki adalarda 790 gemi...
Son dakika haberi: MSB: "(Yunanistan) Yıl başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi ile gayri askeri statüdeki adalarda 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.
MSB: "(Yunanistan) Yıl başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi ile gayri askeri statüdeki adalarda 790 gemi ihlali gerçekleştirdi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı