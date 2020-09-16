Son dakika haberleri: MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı NATO...
Son dakika politika haberi... MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi.
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:07
MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır." - ANKARA
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Kaynak: İHA