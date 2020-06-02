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Son dakika haberleri: MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava...

Bir son dakika haberine göre MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Son dakika haberleri: MSB:
02.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:20

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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