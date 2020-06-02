Son dakika haberleri: MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava... Bir son dakika haberine göre MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." - ANKARA Kaynak: İHA