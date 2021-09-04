Son dakika haberleri... MSB: "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.
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Son dakika haberleri... MSB: "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Son dakika haberleri... MSB: 'Terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... MSB: "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

MSB: "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir. TSK tarafından Irak'ın Kuzeyinde Gara Bölgesinde icra edilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK Terör Örgütü sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun da bulunduğu toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... MSB: "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir. - Haberler
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