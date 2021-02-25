Son dakika haberleri... MSB, teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ardahan'da zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ardahan'da zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, 'Ardahan'da bulunan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekatından kareler' notuyla fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, askerlerin zorlu kış şartlarında görev yaptığı fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı