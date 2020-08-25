Son dakika haberleri | MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
25.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:37
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA