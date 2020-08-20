Son dakika haberleri: MSB: "Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.
Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.
20.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:25
MSB: "Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü."
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Kaynak: İHA