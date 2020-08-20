Son dakika haberleri! MSB: "Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Gelen son dakika haberine göre MSB: "Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.

MSB: "Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü." - ANKARA Kaynak: İHA