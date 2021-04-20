Son dakika haberleri! MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si terör örgütü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.