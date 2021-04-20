Son dakika haberleri! MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si terör örgütü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si terör örgütü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı