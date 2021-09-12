Son dakika haberleri | MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi."
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/ Ypg'li terörist, etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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