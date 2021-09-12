Son dakika haberleri | MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.' - Haberler
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Son dakika haberleri | MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | MSB:

Gelen son dakika haberine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/ Ypg'li terörist, etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.' - Haberler
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