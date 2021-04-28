Son dakika haberleri: MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist yakalandı
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Son dakika haberleri: MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist yakalandı

Son dakika haberleri: MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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