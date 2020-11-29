Son dakika haberleri | MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara'nın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 29 Kasım 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe...

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara'nın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 29 Kasım 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara tarafından sunuldu. (2)

MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."

MSB: "Son bir ayda yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişi yakalandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı