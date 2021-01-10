Son dakika haberleri... MSB: Son 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... MSB: Son 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

10.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:28
Son dakika haberleri... MSB: Son 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere gerçekleştirilen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere gerçekleştirilen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildiği ve bu operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Son dakika haberleri... MSB: Son 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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