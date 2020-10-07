Son dakika haberleri: MSB Sızma girişimindeki 2 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi
07.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:45
Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKKYPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı