Son dakika haberleri: MSB Sızma girişimindeki 2 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKKYPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı