Son dakika haberleri! MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı

01.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:26
Son dakika haberleri! MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı.

MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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