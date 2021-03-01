Son dakika haberleri! MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı
01.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:26
Bir son dakika haberine göre MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı.
MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur