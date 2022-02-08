Son dakika haberleri... MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir... - Haberler
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Son dakika haberleri... MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... MSB:

Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi.

MARDİN (İHA) - MSB: "PKK/ Ypg'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Suriye, Mardin, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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