Son dakika haberleri... MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi.
MARDİN (İHA) - MSB: "PKK/ Ypg'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa