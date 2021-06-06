MSB: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 2 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 6 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 250 m inflaklı fitil, 3 bin adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 3 bin adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 adet havan mühimmatı, 19 adet EYP ana imla hakkı, 3 adet havan tapası, 200 adet fünye, 120 adet pil bloğu, 1 adet voltmetre, 3 adet yaesu telsiz anteni olarak açıklandı.

MSB: 'PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'
MSB: 'PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'
MSB: 'PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'
MSB: 'PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

Son dakika haberi... Kebapçıya kalaşnikoflu saldırı kamerada
Son dakika haberi... Kebapçıya kalaşnikoflu saldırı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Fatih Terim Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:00:05. #1.15#

title