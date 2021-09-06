Son dakika haberleri! MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi"

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı