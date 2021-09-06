Son dakika haberleri! MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi"

Son dakika haberleri! MSB: 'Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
Çataklı: 'Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
Çataklı: "Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Derya Baykal Melisa Şenolsun
Spor Marcao Max Meyer Salih Uçan Burak Elmas Çağdaş Atan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz getirildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:38:40. #1.14#

title