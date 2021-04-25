Son dakika haberleri: MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine girildi, Hava Kuvvetleri'miz terör hedeflerini yerle bir etti.

Son dakika haberler... MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine girildi, Hava Kuvvetleri'miz terör hedeflerini yerle bir etti.