Son dakika haberleri! MSB: Pençe operasyonlarında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberleri! MSB: Pençe operasyonlarında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri! MSB: Pençe operasyonlarında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şimşek operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Yıldırım ve Pençe- Şimşek operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait; 1 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 bidon amonyum nitrat uzaktan komutalı EYP, 4 adet Alfa fire düzenek EYP, 6 adet basma düzenek EYP, 1 adet SB-81 anti tank mayını, 5 adet anti tank roket mühimmatı, 1 adet 105 milimetrelik top mühimmatı, 5 adet el bombası, 5 adet sevk fişeği, 1 kutu 7.62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek mühimmatı, 5 adet M-16 A4 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet devre ölçer, 1 adet alfa fire, 1 adet termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.


Son dakika haberleri! MSB: Pençe operasyonlarında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri! MSB: Pençe operasyonlarında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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