Son dakika haberleri: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"

Son dakika haber: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi.