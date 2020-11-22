Son dakika haberleri: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"
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Son dakika haberleri: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"

22.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:47
Son dakika haberleri: MSB:

Son dakika haber: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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