Son dakika haberleri: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"
22.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:47
Son dakika haber: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer