Son dakika haberleri! MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (3)
12.02.2021 22:30 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:30
Son dakika haberine göre SÖZDE YÖNETİCİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal- 2 Harekatı kapsamında;
SÖZDE YÖNETİCİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal- 2 Harekatı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı