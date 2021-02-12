Son dakika haberleri! MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (3)
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Son dakika haberleri! MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (3)

12.02.2021 22:30 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:30
Son dakika haberleri! MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Son dakika haberine göre SÖZDE YÖNETİCİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal- 2 Harekatı kapsamında;

SÖZDE YÖNETİCİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal- 2 Harekatı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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