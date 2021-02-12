Son dakika haberleri... MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

12.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:49
Son dakika haberleri... MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, 2'si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, 2'si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefin, hava harekatı ile imha edildiği belirtildi. 40'dan fazla uçağın katıldığı harekatta insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının da görev aldığı, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır darbe vurulduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, 2'si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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