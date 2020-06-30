Son dakika haberleri | MSB: Pençe-Kaplan operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Komandoların Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK'nın bütün inlerine girmeye devam eden kahraman Komandolarımız, son olarak yapılan aramalarda; 1 adet Doçka uçaksavar,1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1150 adet 12.7 milimetre Doçka uçaksavar mühimmatı, 2 bin 100 adet Biksi otomatik tüfeği mühimmatı, 1100 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet şeritte 5.56 milimetre otomatik tüfek mühimmatı, 4 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 6 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet patlamamış top mühimmatı, 3 adet anti-tank mayın, 6 adet anti-personel mayın, 1500 adet mekanik fünye, 1400 adet tahrip kapsülü, 23 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2000 metre kablo, 5 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 varil mazot, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet akü, muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirdi." denildi. Kaynak: DHA