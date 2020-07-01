Son dakika haberleri: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor
Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedeflerinin, kara ateş destek vasıtalarıyla tam isabetle vurulmaya devam edildiğini duyurdu.
01.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:27
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedeflerinin, kara ateş destek vasıtalarıyla tam isabetle vurulmaya devam edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman topçularımız, komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor" denildi.
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Kaynak: DHA