Son dakika haberleri | MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait;... Son dakika habere göre - MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi.

- MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi." Kaynak: İHA