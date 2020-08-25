Son dakika haberleri | MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait;...
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi.
25.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:04
MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA