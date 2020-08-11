Son dakika haberleri: MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi
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Son dakika haberleri: MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen, PKK'ya ait malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi
11.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:32

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen, PKK'ya ait malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, komandoların tespit ettiği sığınak ve mağaralarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet bomba atar, 1 adet RPG-7 roketatar, 12 adet 60 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG -7 antitank mühimmatı, 18 adet T40 roketatar mühimmatı, 7 adet el bombası, 3 jelikan dolu benzin, amonyum nitrat, 2 adet gece görüş cihazı,1 adet araç telsizi, 1 adet el dürbünü, 4 adet fotoğraf makinesi ve telsiz bataryası ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi"

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Kaynak: DHA

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