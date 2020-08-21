Son dakika haberleri... MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak,...
Son dakika haberi... MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.
21.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:55
MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir." - ANKARA
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Kaynak: İHA