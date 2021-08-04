Son dakika haber: MSB paylaştı: "Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor"
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Son dakika haber: MSB paylaştı: "Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor"

Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemilerinin kara yolu ile ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemilerinin kara yolu ile ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemilerinden; Ç-151, Ç-155 ve TCG KAŞ (karakol botu) Ören/Gökova Körfezinde, Ç-153 ve Ç-154 Delikliyol/Hisarönü Körfezinde, Ç-147 Turunç/Marmaris'te karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'
Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'
Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'
Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'
Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'
Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'
Son dakika haber: MSB paylaştı: 'Çıkarma gemileri, ulaşım olmayan bölgelerde denizden yangınlara müdahale ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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