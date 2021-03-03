Son dakika haberleri: MSB: Mehmetçik, Kurt Dağında terörle mücadeleye devam ediyor

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden komandoların fotoğraflarını paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabında, Şırnak'taki Kurt Dağı Üs Bölgesi'nde terörle mücadele eden komandoların fotoğrafları paylaşıldı. 'Kahraman Mehmetçik terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor' notuyla yapılan paylaşımda, zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan askerlerin, kar üstüne uzanıp nişan aldığı fotoğraflar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı