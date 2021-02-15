Son dakika haberleri | MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.
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Son dakika haberleri | MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

15.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:22
Son dakika haberleri | MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Son dakika gündem haberi... MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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