Son dakika haberleri | MSB: "(KKTC) Türk askeri varlığını işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...

Son dakika gelişmesine göre MSB: "(KKTC) Türk askeri varlığını işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacaktır.