Son dakika gelişmesine göre MSB: "(KKTC) Türk askeri varlığını işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacaktır.
MSB: "(KKTC) Türk askeri varlığını işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Son dakika haberleri | MSB: "(KKTC) Türk askeri varlığını işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de... - Haberler
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