Son dakika haberleri | MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da...

Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem yapacaklardı! Şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

PKK baskınında gözaltına alınan şahıs gazetecileri tehdit etti: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi