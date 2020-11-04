Son dakika haberi... MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."
04.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:40
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü.
MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş