Son dakika haberi... MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."
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Son dakika haberi... MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."

04.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:40
Son dakika haberi... MSB:

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü.

MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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